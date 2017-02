FOTO in VIDEO: Grozljivo trčenje, v katerem sta umrli dve osebi

MLADENOVAC – V Srbiji se je pri izvozu z avtoceste v smeri Mladenovca zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila. Dve osebi sta na kraju trčenja umrli.

Po poročanju srbskega portala Blic je bilo v trčenju udeleženih pet oseb, ki so jih prepeljali v beograjsko bolnišnico. Na spletnem omrežju so se pojavile tudi fotografije in posnetek izmaličene pločevine.