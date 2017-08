FOTO in VIDEO: Dalmacija spet v ognju: požar ogroža hiše

ZADAR – Glavni gasilski poveljnik v zadrski županiji Željko Šoša je povedal, da so požari izbruhnili v nedeljo v nekaj urah. "Na območju Benkovca moramo zaradi treh ali štirih požarov še vedno braniti hiše," je povedal Šoša za televizijo N1. Poleg Benkovca so požari izbruhnili tudi pri Pakoštanah, Svetem Filipu in Jakovu, Vrani in Turnju.

Zaradi močne burje ogenj pri Turnju ogroža tudi promet na cesti med Zadrom in Biogradom, je poročal novičarski portal index.hr.

Šoša je še potrdil, da je hrvaško obrambno ministrstvo poslalo sedem gasilskih letal v boj proti požarom na območju zadrske županije. Poslali so tudi približno 70 vojakov. Šoša pričakuje, da bodo kmalu na pomoč prišli tudi gasilci iz drugih županij. Glavni poveljnik hrvaški gasilcev Slavko Tucaković je danes popoldan potrdil, da na območje Zadra prihajajo gasilci iz vseh delov Hrvaške, ki bodo nadomestili utrujene kolege.

Za hrvaški radio je povedal, da imajo gasilci na območju zadrske županije veliko dela, ker so od nedelje popoldan zabeležili 32 požarov. Pojasnil je, da so morali premikati gasilske enote z območja na območje, da bi obranili stanovanjske objekte ter da ni bilo ranjenih. Gasilci so prav tako preprečili, da bi požar zajel vojašnico v Zemuniku nedaleč od Zadra.

Kot je še dodal Tucaković, gašenje požarov ovira močna burja, ki naj bi se v nočnih urah dodatno okrepila, a pričakuje, da bodo uspeli lokalizirati požare.

Hrvaški avto klub je po 17. uri sporočil, da je zaradi požara za ves promet zaprt odsek avtoceste Zagreb - Split med odcepoma Benkovac in Pirovac. Zaprto je tudi več državnih in lokalnih cest na območju zadrske županije.

Javno podjetje Hrvatske autoceste (Hac) je sporočilo, da bodo dovolili vsem vozilom, da zapustijo ogrožene avtoceste brez zaračunavanja cestnine, da bi pospešili pretok vozil. Hrvaški mediji so namreč poročali o primerih, ko so se nekateri vozniki obračali na avtocesti in peljali v nasprotno smer, da bi se izognili območju s požarom.

