FOTO in VIDEO: Bombni napad v bližini stadiona

CARIGRAD – V bližini stadiona turškega nogometnega prvoligaša Bešiktaš v Carigradu je bilo v dveh eksplozijah avtomobila bombe ranjenih najmanj 20 ljudi, poročajo turški mediji.

Turška televizijska postaja NTV trdi, da je bil cilj napada avtobus s pripadniki policije. Eksploziji sta odjeknili dve uri po tekmi, turško ministrstvo za notranje zadeve pa pravi, da nima informacij o smrtnih žrtvah, so pa menda ranjeni policisti.

Ameriška tiskovna agencija AP navaja izjave prič, ki pravijo, da so slišale tudi streljanje, kar naj bi kazalo na napad na policijo tudi s strelnim orožjem. Na mestu eksplozije so že reševalna in gasilska vozila, policija pa je zaprla promet okoli stadiona. Na televizijskih posnetkih se sicer vidi tudi požar pred stadionom.

Picture taken from the scene shows police helmet scattered #istanbul #Explosion pic.twitter.com/goNmNlKMFG — Ezgi Basaran (@ezgibasaran) 10 December 2016

#BREAKING: Two large explosions followed by gunfire outside a stadium in Central #Istanbul, #Turkey following a soccer match. #TravelSafety pic.twitter.com/eHPxWmwW7A — NOMAD SOS (@NomadSOS) 10 December 2016

Istanbul ,#Turkey: Reports of 2 Explosions heard near Taksim near/at soccer stadium pic.twitter.com/gJXu7wJrXy — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 10 December 2016