FOTO: Veliki morski pes skočil v čoln

Ne zgodi se velikokrat, da se ribič znajde iz oči v oči z morskim psom in o tem pozneje pripoveduje. Ko je Terry Selwood ribaril ob avstralski obali, ni pričakoval, da bo ujel belega morskega psa, ta je pravzaprav skočil v njegov čoln in ga zbil, a jo je 73-letnik odnesel brez hujših poškodb.

Zgodilo se je ob Evans Headu ob severni obali Novega Južnega Walesa, Selwood je kot običajno užival na čolnu, ko se je 2,7 metra dolg morski pes nenadoma pognal iz vode v 4,5-metrski čoln, v katerem je bil Selwood sam. »Obračal in premetaval se je, me s plavutjo zadel v podlaket in zbil na tla,« je povedal Selwood in še, da morskega psa, ki je skočil več kot poldrugi meter čez sprednji del čolna, ni ujel na trnek. »Izgubil sem precej krvi, presenečen sem bil, najprej nisem razumel, kaj se dogaja. Potem pa sem pomislil, da moram proč od tod,« je povedal Selwood. »Padel sem na kolena, morski pes je gledal vame, jaz vanj, potem se je začel premetavati, jaz pa sem poskušal kar najhitreje pobegniti iz čolna.« Po radiu je poklical na pomoč, iskat ga je prišla lokalna reševalna ekipa. Bill Bates, član reševalcev, je povedal, da je bil morski pes na eni, okrvavljeni Selwood pa na drugi strani čolna. »Takoj smo ga premestili na naš čoln in mu dali prvo pomoč, da bi ustavili krvavitev.« Morski pes ga ni ugriznil, le z grobo kožo se je podrgnil obenj, zato je utrpel grdo odrgnino. Potem so se vrnili še po čoln z nepovabljenim gostom, težkim okoli 200 kilogramov, in ga odpeljali na obalo. Selwood je povedal, da ribari že 60 let, a česa takega v vsem tem času še ni videl; vreme je bilo krasno, pod površjem ni bilo rib ali drugega očitnega vzroka, zaradi katerega bi morski pes skočil iz vode. A ga to ni prestrašilo ali odvrnilo do ribarjenja, komaj čaka, da se vrne v vodo: »Morda se bom naslednjič spopadel s krokodilom, da bom ostal v luči žarometov. Vsi smo živi in zdravi, jaz pa živim naprej in popravljam škodo na čolnu.«