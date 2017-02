FOTO: V ZDA aretirali Slovenca

TREDDYFRIN – V Treddyfrinu v Pensilvaniji je policija zaradi gojenja marihuane prijela dva moška. V poročilih je zaslediti, da gre za Slovenca Davida Knapa (27) in tri leta mlajšega Samuela Zuscina.

Kot pišejo, so ju prijeli 9. februarja, na kraju samem pa je bilo zaznati močan vonj po marihuani. Do pridobitve sodnega naloga za preiskavo so kraj zavarovali. Kasneje istega dne so izvedli preiskavo in odkrili 2,3 kilograma marihuane in mnogo opreme za gojenje te rastline. Oba moška slovenske nacionalnosti so kazensko ovadili zaradi dejanj, povezanih z drogami.

Sodnik je zanju postavil varščino 50.000 dolarjev.