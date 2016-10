FOTO: V stanovanju tega moža našli več sto gramov eksploziva

CHEMNITZ – Nemška policija je v stanovanju v Chemnitzu na vzhodu države, ki so ga preiskali v okviru današnje policijske operacije zaradi suma pripravljanja bombnega napada z islamističnim ozadjem, našli več sto gramov eksploziva, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil tiskovni predstavnik policije. Dodal je, da je to že resno.

V tem industrijskem mestu na Saškem policijska akcija zaradi suma pripravljanja bombnega napada z islamističnim ozadjem poteka že od jutranjih ur.

V stanovanjski četrti Fritz-Heckert na jugozahodu Chemnitza, ki je od dopoldneva zaprta, so najprej evakuirali eno hišo in vdrli v eno stanovanje. V slednjem niso našli osumljenca, so pa odkrili več sto gramov eksplozivnih snovi.

Strokovnjaki najdene snovi in njihov možen učinek še preučujejo, zato je policija iz okoliških zgradb preventivno evakuirala še več stanovalcev. Eksploziv naj bi prenesli na prosto in ga nadzorovano razstrelili.

Popoldne so v okviru operacije aretirali tri osumljence, ki so domnevno povezani z glavnim osumljencem, 22-letnim Sircem Džabrom Albakrom. Dva osumljenca so prijeli na železniški postaji, enega v blokovskem naselju, zdaj pa vse tri zaslišujejo. Albakr je medtem še na begu in ga policija še išče. Za zdaj ni znano, ali je 22-letnik v Nemčijo prispel kot begunec. V tem blokovskem naselju sicer živijo številni migranti.

#Germany: CAUTION! - on the run: This is the wanted Syrian refugee (Terrorist) from #Chemnitz! Police found explosives in the apartment pic.twitter.com/WZImnYzYUQ — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 8 October 2016

Prebivalce četrti, kjer poteka operacija, je policija pozvala, naj ostanejo doma in upoštevajo navodila oblasti.