FOTO: V peklenski stolpnici umrlo najmanj šest oseb

LONDON – V uničujočem požaru, ki je sredi noči izbruhnil v stanovanjski stolpnici sredi Londona, je umrlo najmanj šest ljudi, poroča BBC. A oblasti se bojijo, da bo ta številka še krepko narasla.

Trenutni podatki kažejo, da je poškodovanih 50 oseb, ki jih že zdravijo v bolnišnicah.

Pričevanja očividcev so grozljiva. Stanovalci, ki so bili ujeti v goreči stolpnici, so kričali na pomoč in prosili, naj jih rešijo. Čeprav je gasilcem uspelo spraviti na varno veliko ljudi, pa obstaja verjetnost, da jih nekaj vendarle niso mogli rešiti.

Z ognjenimi zublji se bori 250 gasilcev, poškodovanim pa pomaga več kot 100 zdravstvenih delavcev.

Ni še konec

Čeprav je že bilo videti, da je gasilcem uspelo pogasiti požar, se je ta ponovno razplamtel. Iz minute v minuto pa obstaja večja nevarnost, da se bo uničena 24-nadstropna stavba porušila.

Jody Martin, ki je bila priča vsemu skupaj, je dejala: »Gledala sem, kako so padali skozi okna. Videla sem, kako je neka ženska skozi okno potiskala svojega otroka … Kriki so se razlegali povsod. Vpila sem, naj čim prej zapustijo stanovanja, a so kričali nazaj, da ne morejo, da je preveč dima na hodnikih.«

Otroci so kričali: Na pomoč!

Michael Paramasivan, ki je skupaj z dekletom in majhno deklico živel v sedmem nadstropju, je povedal, da so mu gasilci govorili, naj ne zapušča stanovanja, a se na njihova opozorila in navodila ni ozrl. »Občutek mi je pravil, da moram dekleti čim prej spraviti iz stanovanja. Deklico sem zavil v odeje in ju spravil ven.« Michael je še prepričan, da bi umrli, če bi upošteval navodila oblasti.

Zoe, ki je živela v četrtem nadstropju, je sredi noči zbudil sosed, ki je močno trkal na vrata. »Vse je bilo prekrito z gostim dimom. Prav strašljivo je, kako hitro se je požar razširil iz drugega do 23. nadstropja,« je povedala.