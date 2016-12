FOTO: V lunaparku umrli štirje obiskovalci

BRISBANE – Štirje ljudje so umrli v avstralskem zabaviščnem parku med vožnjo po brzicah. Žrtve so odrasli, dva moška in dve ženski, stari so bili od 32 do 40 let. Policija iz avstralske zvezne države Queensland, kjer je zabaviščni park Dreamworld (Sanjski svet), tragedijo še preiskuje, sporočili pa so, da se je okrogli splav nenadoma prevrnil. Dva človeka sta bila ujeta na njem oziroma pod njim, dva pa je vrglo ven, so povedali reševalci in še, da so obiskovalcem na pomoč priskočili uslužbenci parka in žrtvam dali prvo pomoč, a jih niso mogli rešiti.

Vožnja po brzicah je edina atrakcija te vrste v Avstraliji, obiskovalci pa potujejo s hitrostjo do 45 kilometrov na uro. Craig Davidson, direktor zabaviščnega parka v Coomere, 60 kilometrov južno od Brisbana, je povedal, da so park po nesreči takoj zaprli. »Tragedija nas je globoko pretresla, žalostni smo, z mislimi pri družinah žrtev,« je še dejal.

Dreamworld je avstralski največji zabaviščni park z več kot 40 atrakcijami. Vožnjo po brzicah vodnega tobogana so odprli leta 1986. Primeren je za vso družino, pravijo v zabaviščnem parku, najmlajši morajo biti stari najmanj dve leti, s splavom pa se lahko naenkrat pelje šest ljudi. Zabaviščni park je odprt od leta 1981, poleg vožnje po brzicah ponuja še vožnje z vlakci in prosti pad, med katerim obiskovalci padejo 120 metrov globoko.