FOTO: V kombiju šest mrtvih članov družine

HOUSTON – Število potrjenih žrtev poplav, ki jih je povzročil orkan Harvey, je naraslo na 22, potem ko so reševalci našli potopljen kombi s šestčlansko družino, in sicer pradedka in prababico ter njune štiri pravnuke, stare od šest do 16 let. Pogrešili so jih v nedeljo, ko so se hoteli umakniti pred naraščajočimi vodami.

Potopljeni kombi so našli v torek, potem ko je voda začela odtekati v močvirje. Potapljači so iz kombija najprej izvlekli trupli dveh odraslih oseb. Gre za 84-letnega Manuela Saldivarja in 81-letno Belio Saldivar. Kombi je po podatkih policije vozil njun sin Sammy, v nekem trenutku pa je zapeljal s ceste in se začel potapljati. Sammyju je uspelo uiti skozi okno, so povedali njegovi sorodniki, njegovim staršem in 16-letnemu Devyju, 14-letnemu Dominicu, osemletnemu Xavierju in šestletni Daisy pa žal ne.

Reševalci so Sammyja v nedeljo opazili na drevesu, kjer se je držal za vejo, vendar jim ni mogel takoj pojasniti, kje naj bi se nahajalo potopljeno vozilo. CNN poroča, da se je Sammy pred kratkim iz Misurija preselil v Teksas k svojim staršem, ki sta bolehala za demenco.