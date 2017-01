FOTO: V Indiji napadli koprsko režiserko

NEW DELHI – Indijska občila poročajo o roparskem napadu na slovensko turistko. Zgodil se je v torek v mestecu Mahabalipuram, ki je približno 55 kilometrov oddaljeno od Čenaja, četrtega največjega velemesta v Indiji in glavnega mesta južnoindijske države Tamil Nadu. Na krajevno policijsko postajo se je zatekla ženska, pišejo, da naj bi šlo za Ksenijo Murali, pa čeprav gre, po v časopisih objavljeni fotografiji sodeč, za Ksenijo Murari, koprsko režiserko in pisateljico (roman Kiara).

Potožila je, da so jo med večernim sprehodom po krajevni plaži obkolili trije moški. Ko so jo napadli, naj bi začela kričati in klicati na pomoč, vendar ji je eden od trojice iz rok bliskovito iztrgal torbico, s katero so nato zbežali v noč. V njej naj bi imela 1400 evrov, 250 ameriških dolarjev in 1000 indijskih rupij (14 evrov), mobilni telefon, potni list in plačilno kartico.

