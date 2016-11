FOTO: V hudi železniški nesreči več kot 100 mrtvih

LUCKNOW – Na severu Indije se je zgodaj davi po srednjeevropskem času iztiril potniški vlak, pri čemer je umrlo več kot sto ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Reševalci se še vedno trudijo prebiti do ponesrečencev, ujetih v razbitinah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zjutraj nas je zbudil neizmeren hrup. Bila je popolna tema, zvok pa je bil oglušujoč,« je dejal eden od potnikov, ki je na kraju nesreče čakal s svojo družino.

Številni potniki so namreč spali, ko se je ekspresni vlak na progi Patna–Indore iztiril v bližini Kanpurja v zvezni državi Utar Pradeš. Med potniki naj bi bile po poročanju lokalnih medijev številne družine, nekateri pa naj bi bili namenjeni na poroko. Bodoča nevesta Ruby Gupta, ki si je v nesreči zlomila roko, je tako obupano iskala očeta.

Vse bolnišnice v bližini so že polne, saj je poškodovanih najmanj 150 ljudi, dodaja AFP.

Napovedali odškodnine za družine

Po besedah predstavnikov železnic so za potnike, ki so zaradi nesreče obtičali, na proge poslali dodatne vlake. »Prav tako se trudimo očistiti progo in čim hitreje dokončati popravila,« je povedal tiskovni predstavnik železnic na severu in osrednjem delu države.

Minister za državne železnice Sureš Prabhu je prek twitterja sporočil, da bo vlada preiskala, zakaj je prišlo do iztirjenja, napovedal pa je tudi odškodnine za žrtve.

Indijski premier Narednra Modi pa je na twitterju zapisal, da je zaradi žrtev v zadnji nesreči neizmerno zaskrbljen.

Železniške nesreče v Indiji, kjer za obnovo prog namenjajo le malo denarja, so sicer pogoste. Ena od hujših se je zgodila leta 2010, ko je potniški vlak na vzhodu države trčil v tovornega, pri čemer je umrlo 146 ljudi, še 200 pa je bilo poškodovanih.