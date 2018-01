FOTO: V hudi prometni nesreči umrl deček (8)

PETRIJEVCI – V sredo zvečer se je na cesti med Josipovcem in Petrijevci na Hrvaškem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil osemletni deček. »Njegovo majhno telo, na žalost, ni zdržalo, podlegel je hudim poškodbam, ki jih je utrpel po trčenju osebnega vozila v tovornjak, ki je pripeljal iz nasprotne smeri,« poroča Jutarnji.

Nesreča se je zgodila okoli 18.15, ko je 49-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Avtomobil se je obrnil in zapeljal na nasprotni vozni pas. Z bočnim delom je trčil v tovorno vozilo, ki ga je vozil 47-letnik.

Ko so na prizorišče prispeli gasilci, so ugotovili, da je v avtomobilu tudi otrok N. K. Kot poroča Jutarnji list, je zaradi posledic nesreče kasneje umrl v kliničnem centru v Osijeku. Hude telesne poškodbe sta utrpela še njegov oče D. K. (49) in mama (39) I. K.

»Ne vem, kaj naj rečem. Prosimo vas za razumevanje,« je na novinarska vprašanja odgovoril brat dečkovega očeta. Povedal je, da sta starša v bolnišnici in da je njuno fizično stanje dobro.

Povsem v šoku so tudi sosedi družine, ki ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. »Ne morem verjeti. Kako? Zakaj? Oh, bog,« je v solzah dejala soseda, druga pa je dodala, da je bil deček izjemno prijazen in lepo vzgojen. »Nikoli ni šel mimo, ne da bi pozdravil. Res strašno.«