FOTO: V glavi slišal glasove in umoril pet ljudi

MIAMI – Slišal naj bi glasove, ki mu v imenu Islamske države ukazujejo, kaj mu je storiti. V petek je 26-letni Esteban Santiago, nekdanji član nacionalne garde Portorika, iraški veteran in nekdanji član nacionalne garde Aljaske, kjer je živel nazadnje, izpolnil nalogo, ki naj bi jo mu torej naložili ti glasovi. V Anchorageu se je vkrcal na letalo za Fort Lauderdale na Floridi, kot prtljago pa je oddal en majhen kovček, v katerem so bili le pištola in trije polni nabojniki. Po pristanku letala je najprej počakal na kovček, z njim odšel na stranišče, se oborožen vrnil na potniški terminal ter začel streljati, pri tem pa naj bi izjemno natančno meril v glave žrtev. Ko je umoril pet ljudi, šest pa jih ranil, se je ulegel na tla in mirno počakal na policiste.



Zaradi nenavadnega obnašanja so Santiaga že lani odpustili iz nacionalne garde Aljaske, njegov brat Bryan Santiago Ruiz pa zdaj trdi, da so pristojni vedeli za njegove duševne težave, saj je že sredi lanskega leta trdil, da sliši neke glasove, in se zdravil pri psihiatru. Njegovi domači naj bi znake duševne motnje pri njem opazili že, ko se je pred nekaj leti vrnil z misije v Iraku.



Lanskega avgusta je Santiago s pištolo prikorakal v aljaško pisarno FBI ter agentu Marlinu Ritzmanu potožil, da ameriška vlada in tajne službe nadzirajo njegovo zavest in jo upravljajo, silijo pa ga tudi v gledanje posnetkov Islamske države. Agenti so mu orožje odvzeli, Santiaga predali lokalnim policistom, ti pa so ga poslali v bolnišnico. V njej je preživel le nekaj dni, saj so psihiatri ugotovili, da z njim oziroma njegovo duševnostjo naj ne bi bilo popolnoma nič narobe. Konec minulega leta so mu morali policisti pištolo vrniti, saj mu kot zdravi osebi po ustavi niso smeli več kratiti pravice do nošenja orožja.



Ameriško zvezno tožilstvo je proti Santiagu že dan po zločinu vložilo obtožbo zaradi kršenja zakona o orožju, več umorov ter poskusov umorov. Če ga bodo tudi sodniki razglasili za zdravega oziroma prištevnega, mu preti smrtna kazen ali vsaj kazen dosmrtne ječe. Preiskovalci nadaljuje svoje delo, in čeprav prvi izsledki potrjujejo domneve, da je 26-letnik deloval sam (na zaslišanju je dejal, da je dejanje načrtoval in prav zaradi tega kupil enosmerno letalsko vozovnico ter vzel s seboj le orožje), pa še vedno niso izključili niti možnosti, da je šlo tudi v tem primeru za organizirano teroristično dejanje.