FOTO: V Bruslju zabodel dva policista

BRUSELJ – Na eni od bruseljskih železniških postaj je moški, katerega identiteta še ni znana, zabodel dva policista. Policija je osumljenca kmalu po dogodku ustrelila v nogo in ga aretirala.

Eric Van Der Sypt, tiskovni predstavnik tožilstva, je povedal, da imajo razloge, da verjamejo, da je šlo za teroristični napad.

Kot poroča Daily Mail, je moški enega od policistov zabodel v trebuh, drugega pa v vrat, vendar nista v smrtni nevarnosti. Po incidentu je hotel zbežati, ampak ga je opazila druga policijska patrulja ter ga onesposobila.

Sicer pa se je to zgodilo v mestnem predelu Schaerbeek, ki je postal že nekakšen sinonim za terorizem. Napad se je zgodil le dva meseca potem, ko sta bila v kraju Charleroi na jugu Belgije ranjena dva policista, ko ju je z mačeto napadel moški in pri tem vzklikal Alah Akbar. Odgovornost za ta napad je prevzela skrajna skupina Islamska država. Bruselj je bil marca letos prizorišče teroristične napada IS na letališče in postajo podzemne železnice. Takrat je umrlo 32 ljudi.