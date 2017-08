FOTO: V Barceloni 13 mrtvih! Tam so trije mladi Slovenci, napadalec prijet

BARCELONA, LJUBLJANA – Po današnjem napadu v središču Barcelone, ki je po najnovejših uradnih podatkih zahteval najmanj 13 življenj, 50 ljudi pa je bilo ranjenih , je je katalonska policija prijela dva osumljenca. Na twitterju je ob tem zanikala poročanje medijev, da se je drugi osumljenec zatekel v bar.

Pred tem je policija kot napadalca identificirala Drissa Oukabirja in objavila njegovo fotografijo.

Vir: španska policija

VIDEO: Prizori groze iz Barcelone: histerija, nekateri ležali v bazenih krvi

Belgijsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je med smrtnimi žrtvami Belgijka.

Islamska država prevzela odgovornost za napad Skrajna islamistična skupina Islamska država (IS) je prevzela odgovornost za današnji napad s kombijem v središču Barcelone, ki je po najnovejših uradnih podatkih zahteval 13 življenj, ranjenih pa je bilo 80 ljudi. Kot je sporočil IS prek svoje agencije Amak, so napad z dostavnim vozilom izvedli vojaki Islamske države kot odgovor na pozive k napadom na koalicijske države. S tem so mislili na mednarodno koalicijo pod vodstvom ZDA, ki izvaja napade na položaje IS v Siriji in Iraku, je poročala agencija Reuters.

Nepoškodovani in na varnem

Po podatkih veleposlaništva v Madridu so v središču Barcelone, kjer se je zgodil današnji napad, trije mladi slovenski državljani, ki niso poškodovani ali v nevarnosti. Trenutno so v nekem nakupovalnem središču in čakajo na nadaljnja navodila policije, so sporočili za STA z zunanjega ministrstva.

Veleposlaništvo Slovenije v Madridu je kmalu po napadu vzpostavilo stik z lokalnimi oblastmi, da bi ugotovilo, ali so med poškodovanimi tudi Slovenci.

Ministrstvo za zunanje zadeve državljanom Slovenije, ki se trenutno nahajajo v Barceloni, ob tem svetuje, naj upoštevajo navodila pristojnih lokalnih oblasti in se izogibajo predelu Rambla in Plaza de Cataluna. Vsi zainteresirani državljani Slovenije pa se lahko za več informacij obrnejo bodisi na MZZ ali slovensko veleposlaništvo v Madridu.

Na širšem območju Barcelone je po podatkih MZZ trenutno vsaj 100 slovenskih državljanov, je za STA povedal vodja konzularne službe na ministrstvu Andrej Šter. Vendar je spodbudno to, da nihče izmed njih, pa tudi nihče izmed njihovih svojcev v Sloveniji, ni sporočil, da s kom ne more navezati stika oziroma da bi potreboval pomoč. Sklepamo in upamo, da je z njimi vse v redu, je dejal.

Ob tem je opozoril, da so to prvi podatki in da je Barcelona destinacija, kamor Slovenci potujejo predvsem individualno, zato je težko govoriti, koliko jih je tam natančno. Zunanje ministrstvo vsem, ki so tam, priporoča, da se izogibajo krajem, kjer se je ta napad zgodil, predvsem pa naj upoštevajo navodila in nasvete lokalnih oblasti, je še poudaril.