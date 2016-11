FOTO: Ustrelil protestnika, ki je proti Trumpu

PORTLAND – Zmaga Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah je na ulice pognala na tisoče ljudi. Protesti in izgredi so šli celo tako daleč, da je odjeknil strel.

Incident se je zgodil v Portlandu, kjer so v petek zvečer protestirali proti Trumpu. Streljanje je odjeknilo, ko je skupina protestnikov prečkala most Morrison. Kot je sporočila tamkajšnja policija, je moški na mostu stopil iz vozila in ustrelil protestnika. Tega so takoj prepeljali v bolnišnico, kjer pa ni v smrtni nevarnosti.

Strelca, menda gre za temnopoltega najstnika, še iščejo, skrb vzbujajoče pa je, da se protesti le še zaostrujejo. Množica je v policijo metala projektile, razbijala okna, poškodovala več vozil, policisti so morali uporabiti solzivec in gumijaste naboje. Uvedli so tudi policijsko uro za vse, ki so mlajši od 18 let.

Protesti se vrstijo v Miamiju, San Diegu, Philadelphii, Los Angelesu in New Yorku. Prav tu je policija prijela 11 ljudi, a so že napovedali nove množične proteste.