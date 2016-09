FOTO: Ubila se je zaradi domačega porniča

NEAPELJ – Enaintridesetletno dekle iz Neaplja se je za samomor z obešanjem odločilo, potem ko – čeprav je poskušala že skoraj vse, kar je bilo v njeni moči – ni in ni mogla doseči umika (odstranitve) šestih videoposnetkov njenega spolnega občevanja z nekdanjim ljubimcem. Ta naj bi »zgolj hotel njenemu zaročencu čim bolj nazorno dokazati, da mu jo je res uspelo zapeljati«.

Po objavi na youtubu se je življenje Tiziane Cantone spremenilo v pravi pekel, saj so se posnetki (skupaj z njenimi osebnimi podatki) pojavili na številnih spletnih portalih, ljudje pa so jih razpošiljali še prek družabnih omrežij oziroma so si jih med seboj izmenjevali tudi z elektronsko pošto. Prek spleta, v pismih ali osebno so jo potem številni moški žalili in se ji privoščljivo posmehovali vse od lanske pomladi. Iz dneva v dan je bilo le še huje. Pa saj bi Neapeljčanka to lahko pričakovala, bo kdo rekel. Načeloma bi res lahko. Če nekdanji ljubimec videoposnetkov njunih intimnih srečanj ne bi objavil brez njene vednosti. Je pa tudi res, da takrat, ko ji je ljubimec predlagal, da bi ovekovečila, kako jima je lepo pri seksu, temu ni ugovarjala. Cantonejeva se je, ko so posnetke začeli objavljali tudi že na pornografskih portalih, za nekaj časa odselila iz italijanske dežele Campania, razmišljala pa je tudi, da bi spremenila ime in priimek. O spremembi imena je razmišljala celo njena mama. Pritisk na 31-letnico in njeno družino je namreč postal neznosen. Na podlagi posnetkov, na katerih je bila Cantonejeva, so nekateri čez čas posneli še parodije. Iz Neapeljčanke pa so se norčevali še v več tiskanih medijih, kjer so se komentatorji spraševali, kakšna bo prihodnost nove pornozvezdnice. Z nekaterih spletnih strani so posnetke umaknili, a so se že v naslednjem hipu pojavili drugje.

Prek pravnega zastopnika je Citynews, Youtube, Yahoo, Google, Appideas in druge spletne portale zaprosila, naj posnetke vendarle umaknejo, vendar naj bi iz odgovorov kmalu doumela, da bi morala za stroške plačati precej več kot 20.000 evrov. Nazadnje je padla v depresijo, obupala in se je ubila. Neapeljsko tožilstvo je zdaj začelo preiskavo proti neznanim storilcem, ki naj bi Cantonejevo zavestno napeljevali k samomoru.