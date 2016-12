FOTO: Ubila mamo, brata, tri otroke in dva psa, nato pa seksala

BÖHEIMKIRCHEN – Avstrijski policisti raziskujejo grozljiv umor, v katerem je Martina R. ubila svojo mamo, brata, tri otroke in dva psa, nato k sebi poklicala moškega in z njim seksala, ob koncu pa sodila še sebi, poroča Daily Mirror.

Martina je umorila svoje tri otroke, 10-letnega Sebastiana, 9-letnega Fabiana, in 7-letne Michelle, ter njihovega strica Petra in babico Mathilde. Najprej je s pištolo ubila odrasla sorodnika, kasneje pa malčke. Njihova trupla so našli v posteljah, prekrita z odejami.

Nato je Martina k sebi na dom povabila moškega, ki ga je spoznala pred kratkim, in v stavbi, kjer so še vedno ležala trupla, z njim seksala. Moški se je na obisk vrnil še naslednji dan, vendar ni dobil odgovora, zato ji je tam pustil darilo, prav tako se je vrnil še naslednji dan, policisti pa menijo, da je morilka takrat bila že mrtva. Po grozljivem dejanju si je namreč tudi sama vzela življenje.