FOTO: Tudi Messi letel z letalom smrti

MEDELLIN – Najboljši argentinski nogometaš, Lionel Messi, se je le pred tremi tedni vozil z letalom, ki je danes strmoglavilo v Kolumbiji in na katerem je življenje izgubilo več članov brazilske nogometne ekipe Chapecoense, poroča Telegraf.

Letalo družbe La Mia so pred kratkim Argentinci uporabili za let v Brazilijo, kjer so igrali kvalifikacijsko tekmo proti tamkajšnji reprezentanci, z istim podjetjem pa je letela tudi venezuelska reprezentanca.

Gasilci so iz ruševin potegnili šest preživelih: branilca Alana Ruschela, vratarja Danila Markosa, Jacksona Follmana, člana posadke Jimena Suareza, novinarja Rafaela Henzla in moškega po imenu Edvin. Poveljnik policije v Medellinu Jose Acevedo pa je sporočil, da je ena oseba na poti v bolnišnico podlegla poškodbam.

Kolumbijski mediji razkrivajo tudi nove podrobnosti o vzroku nesreče. Obstajali naj bi dokazi, da letalo ni strmoglavilo zaradi pomanjkanja goriva, temveč naj bi bila vzrok okvara.

The plane carrying Chapecoense football team that has crashed in Colombia, was used by Argentina NT 3 weeks ago to travel to Brazil (Sport) pic.twitter.com/b94an8PHlr