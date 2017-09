FOTO: Trije najstniki za zapahi, ustrelili so športnega zvezdnika

PALM BEACH – Ameriško zvezno državo Florido pretresa smrt mojstra borilnih veščin. Šok je še toliko večji, ker so se za zapahi znašli trije najstniki, tudi komaj 16-letno dekle, osumljeni, da so nesrečnega moškega umorili. Vsi trije so v zaporu, sodnik pa jim ni omogočil plačila varščine, kar pomeni, da bodo 16-letna Summer Church ter 18-letna Roberto Ortiz in Jace Swinton sojenje dočakali zaprti. Poleg tega so se odločili, da bodo tudi 16-letnemu dekletu sodili kot odrasli osebi. Obsojena je dveh vlomov in napada s strelnim orožjem. Aretirali so jo v petek zjutraj, ko je bila na poti v srednjo šolo Olympic v Boca Ratonu. Sodnik Ted Booras je napovedal, da lahko Roberta in Jaceja zaradi umora doleti smrtna kazen.

Tožilec je povedal, da je bil napad skrbno načrtovan.



Aaron Rajman je bil ustreljen 3. julija, potem ko je trojica vlomila v njegov dom. Športnik jih je zalotil, začeli so se prepirati, odjeknil je najmanj en strel, nato pa so vlomilci pobegnili z avtomobilom. Dekleta sprva ni bilo med osumljenimi, njena mama Judith Church pa zdaj trdi, da je hčerka hodila s Swintonom in da so jo s pištolo prisilili, da se je pridružila osumljenima, da so vlomili. Tožilec Dave Aronberg je pojasnil: »Aaron je bil tarča načrtovanega napada, osumljenci so točno vedeli, kaj počnejo.«