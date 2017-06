FOTO: Tretji morilec z ulice je bil naš sosed

LONDON – Khuram Shazad Butt (27), Rachid Redouane (30), Youssef Zaghba (22). To so trije moški, ki so minuli vikend izvedli napad v Londonu. Kot zadnjega so identificirali Zaghbo, italijansko-maroškega rodu (rojen leta 1995 v maroškem Fezu), ki naj bi v Londonu delal v gostinstvu.

Italijanskim obveščevalcem je Zaghba znan že od prej. Leta 2016 naj bi želel prebegniti v Sirijo, a so ga v italijanski Bologni ustavili. Prav tam naj bi še vedno živela njegova matera. Policija očitno ni imela dovolj dokazov, zato so ga izpustili. Kljub temu je bil uvrščen na seznam ljudi, ki bi lahko pomenili potencialno grožnjo Italiji. Britanski obveščevalci zanikajo, da bi ga imeli zavedenega na svojih seznamih.

Kot je znano, so moški v noči na nedeljo izvedli napad v Londonu. Začel se je z vozilom, nato pa so se ljudi na ulici lotili z noži.