FOTO: Trenutek, ko so v Parizu odjeknili streli

PARIZ – Pred pariško katedralo Notre-Dame se je danes zgodil incident, v katerem je policist ustrelili moškega, ki ga je napadel s kladivom.

Policija je sporočila, da je moški s kladivom napadel policista, ki je napadalca ranil. Policist je bil prav tako poškodovan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija je po incidentu zaprla območje pred katedralo. Francoski mediji so poročali, da so se turisti panično razbežali.

Protiteroristično tožilstvo je že uvedlo preiskavo napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Slišal sem dva strela. Moja žena je pogledala nazaj in videla, kako so ljudje na vso moč bežali stran od katedarle. Nato sva videla policiste z orožjem uperjenim v osebo, ki je ležala na tleh,« je za CBS News dejal eden od pretresenih ameriških turistov.

Turiste so zaradi varnosti sprva zaprli v katedralo, a jih kasneje izpustili.

Ena največjih francoskih znamenitosti

Policija je po incidentu zaprla območje pred katedralo in pozvala ljudi, naj ne hodijo h katedrali, eni največjih francoskih znamenitosti, ki se nahaja na obrežju reke Sene v središču francoske prestolnice.

V Franciji po seriji terorističnih napadov, ki so državo pretresli v zadnjih dveh letih, veljajo izredne razmere, stopnja teroristične grožnje pa je na najvišji ravni.

Napad za napadom

V zadnjem napadu s smrtnim izidom, ki se je zgodil 20. aprila, tri dni pred prvim krogom predsedniških volitev, je bil na Elizejskih poljanah ubit policist. Današnji napad se je zgodil v dneh pred prvim krogom parlamentarnih volitev, ki bodo v nedeljo.

Niz napadov se je začel januarja 2015, ko se skrajneži napadli prostore satirične revije Charlie Hebdo in judovski supermarket, pri čemer so ubili 17 ljudi. Islamistični skrajneži so nato 13. novembra 2015 v nizu napadov na bare in restavracije ter koncertno dvorano Bataclan v Parizu ubili 130 ljudi. 14. julija lani je na Angleški promenadi v Nici napadalec s tovornjakom zapeljal v množico ljudi in ubil 86 ljudi.

