FOTO: Tragična nesreča vlaka: oseba naj bi izgubila življenje

LEUVEN – V bližini belgijskega mesta Leuven se je danes iztiril potniški vlak, pri čemer so bili številni poškodovani. Glede na poročanje medijev naj bi poleg tega en človek izgubil življenje, a pristojne oblasti tega niso potrdile.

Vlak s približno 100 potniki se je iztiril v bližini železniške postaje v Leuvnu, je sporočila državno železniško podjetje SNBC. Glede na poročanje medijev se je nesreča zgodila na kretnici; najmanj en vagon naj bi se iztiril, ko je vlak krenil z železniške postaje v smeri proti Bruslju. V trenutku nesreče naj ne bi vozil zelo hitro, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju belgijske tiskovne agencije Belga sta bila dva človeka huje, 23 pa lažje poškodovanih. Pri SNBC so sporočili, da je še prezgodaj, da bi lahko potrdili informacije o smrtni žrtvi.

