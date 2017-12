FOTO: Tik pred polnočjo z avtom v poslopje socialdemokratov

BERLIN – V sedež nemških socialdemokratov (SPD) v Berlinu je 58-letnik sinoči namerno zapeljal s svojim avtomobilom. Utrpel je lažje poškodbe, policiji pa je povedal, da je hotel narediti samomor, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po incidentu so ga odpeljali v bolnišnico, policija pa ga preiskuje zaradi poskusa požiga, saj so v njegovem avtomobilu našli več posod z bencinom in steklenic s tekočino za vžig. Avtomobil je po trčenju v poslopje za krajši čas zagorel. Na fotografijah je videti ožgana mesta na avtomobilu in tudi staljen del vrat.

SPD je v dosedanji nemški vladi v koaliciji s konservativno unijo CDU/CSU. Po septembrskih volitvah bo stranka januarja 2018 začela uvodne pogovore o možnosti vnovičnega oblikovanja koalicijske vlade s CDU/CSU.

Moški je v poslopje zapeljal malo pred polnočjo. Iz SPD so sporočili, da v poslopju razen nočnega čuvaja ni bilo nikogar in da ni bil nihče poškodovan. Vodja SPD Martin Schulz je na twitterju danes izrazil olajšanje, da nobeden od kolegov ni bil poškodovan. Osumljenec je policiji povedal, da je pred tem v nedeljo zvečer pred sedežem krščanskih demokratov (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel v Berlinu pustil torbo s plinskimi jeklenkami in vžigalniki. Tamkajšnji vratar je policijo obvestil, da se je neznana oseba potikala okoli poslopja okoli 22.50. Sedeža CDU in SPD sta sicer oddaljena okoli štiri kilometre, navaja dpa.

SPD je v dosedanji nemški vladi v koaliciji s konservativno unijo CDU/CSU. Po septembrskih volitvah bo stranka januarja 2018 začel uvodne pogovore o možnosti vnovičnega oblikovanja koalicijske vlade s CDU/CSU.