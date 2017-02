FOTO: Težila mu je zaradi smrčanja, ne vedoč, da se v mukah duši in umira

NORTHUMBERLAND – Kot vsako noč je Liza svojega moža Luisa prosila, naj neha smrčati, in mu govorila, da zaradi njega ne more spati, a v tistem trenutku je njen mož trpel peklenske muke, kasneje pa je umrl. Luis je namreč imel redko srčno bolezen srca, ki se imenuje brugada sindrom, in prav to bolezensko stanje je povzročilo tragično smrt. Zvok, ki je bil podoben smrčanju, je bil v resnici boj za kisik. Ko je Liza to ugotovila, je bilo že prepozno.

Petindvajsetletnica je sicer vedela za moževo diagnozo, vendar so jima zdravniki pred letom dni zagotovili, da bo Luis živel dolgo in brez večjih težav, poroča Telegraf.