FOTO: Surovo izživljanje posneli in objavili na facebooku

CHICAGO – Ameriko je v sredo pretreslo zločinsko izživljanje nad umsko prizadetim moškim, vse skupaj pa so prenašali kar na družabnih omrežjih. Nedolgo po tem, ko je temnopolta četverica grozljivi video prenesla na svetovni splet, so jih kriminalistični preiskovalci iz Chicaga aretirali in njihovo početje označili kot kaznivo dejanje rasnega sovraštva. Dva fanta in dve dekleti, stari od 18 do 24 let, so se namreč najmanj pol ure, toliko je trajal posnetek, neizmerno izživljali nad umsko prizadetim belopoltim fantom, ga zvezali, mučili, tepli, na njem ugašali cigarete, poniževali in ga silili, da je žalil novoizvoljenega ameriškega predsednika in druge belopolte ljudi. »Fuck Donald Trump!« in »Fuck White People!« je moral ubogi revež kričati na ves glas, medtem ko so se njegovi mučitelji neizmerno zabavali. Potem so mu zalepili usta in nadaljevali svoje gnusno početje.



Z nožem po glavi



Pri tem je zanimivo, da samo mučenje, brez rasističnih primesi, morda sploh ne bi tako vznemirilo kriminalistov. »Rasistične pripombe in opazke so glavni razlog, da so obtoženi za kaznivo dejanje,« je namreč na tiskovni konferenci, ki so jo sklicali takoj po prijetju četverice, pojasnil vodja kriminalistov Kevin Duffin. Poleg tega so osemnajstletni Jordan Hill in njegovi 18 in 24 let stari sestri Brittany in Tanishia ter 18-letni Tesfaye Cooper obtoženi zaradi ugrabitve in napada z orožjem, ki bi lahko povzročilo smrt.



Vse skupaj se je v torek zvečer dogajalo v stanovanju v Chicagu. Ni še znano, kako so žrtev, ki je odrasel moški z motnjo v duševnem razvoju, pripravili do tega, da je šel z njimi, a verjetno so bili nasilni do njega že od vsega začetka. »Vse dogajanje so posneli in nato video predvajali po spletu. To kaže, kako predrzni so ti osumljenci,« je na tiskovni konferenci povedal predstavnik za stike z mediji chicaške policije Eddie Johnson. Najprej se je posnetek pojavil na družabnem omrežju facebook live, nato še na youtubu. Zelo od blizu in jasno se vidi eno od deklet, kako kadi in komentira dogajanje, kot bi šlo za športni dogodek, za njo pa drugi trije mučijo svojo žrtev. Nesrečniku so s telesa raztrgali oblačila, ga divje udarjali z raznimi predmeti, na njem ugašali cigarete in ga z nožem do krvi poškodovali po lasišču, kot bi ga hoteli skalpirati.



Na novinarski konferenci se je poleg policistov pokazal polbrat žrtve in javnosti povedal, da je fant v redu, kolikor pač je po takem dogajanju lahko, in da se kaj takega nikoli ne bi smelo zgoditi. Zahvalil se je za ogromno podpore, ki jo je žrtev in njegova družina prejela v teh dneh, na vse skupaj pa je reagiral tudi dosedanji predsednik ZDA Barack Obama in napad na umsko prizadetega fanta označil kot odvratnega, pri tem pa poudaril, da so družabna omrežja v tem trenutku tudi dober kazalnik grozljivega in še vedno obstoječega rasizma v naši družbi. »Iz tega primera se lahko naučimo, kaj se ne sme nikoli zgoditi in da moramo biti sami boljši od tistih, ki so zagrešili ta odvratni zločin,« je pristavil.