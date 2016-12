FOTO: Streljanje v Zürichu: vsaj trije ranjeni

ZÜRICH – V streljanju v središču švicarskega mesta Zürich so bili danes ranjeni trije ljudje, so poročali lokalni mediji. Tiskovna predstavnica mestne policije je potrdila le, da je v središču mesta prišlo do streljanja in da so bili ranjeni trije ljudje.

Mediji so poročali, da je napadalec pobegnil in da se je incident zgodil v muslimanskem verskem centru blizu železniške postaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Shooting incident at an Islamic center in #Zurich. Shooter fled the scene. At least three people injured. pic.twitter.com/jJCeTYP4VV — F. (@7layers_) 19 December 2016