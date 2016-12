FOTO: Stiska: bila je na sejmu, tam so našli njen telefon, o njej ni sledi

BERLIN – V napadu s kamionom, ki se je zgodil na božičnem sejmu na Breitscheidplatzu v Berlinu, v katerem je bilo ubito 12 ljudi, se je pojavila tragična zgodba v zvezi z Italijanko Fabrizio Di Lorenzo (30), ki jo svojci pogrešajo vse od napada. Fabrizia je bila v času napada na božičnem sejmu, nato pa so na mestu masakra našli le njen mobitel in karto za metro, poroča Jutarnji list.

Njena družina je pretresena in prestrašena, saj se Fabrizia vse od napada ni javila nikomur. Imena žrtev še niso znana, zato se bojijo najhujšega. Oblasti so doslej identificirale šest žrtev, vse so imele nemško državljanstvo. Mati in brat Fabrizie sta pripotovala v Berlin in dala svojo DNK, da bi olajšala identifikacijo. Družina počasi izgublja upanje, da je njihova hči in sestra še živa. Njen oče je za neki časopis povedal: »Nimamo več veliko upanja. Napad se je končal okoli pol druge ure zjutraj. Poklicali smo ministra za zunanje zadeve ... Kot mi je javil sin, ki je v Berlinu, je možnosti da je Fabrizia še živa, zelo malo.«

Nemške oblasti so včeraj napad označile za terorističnega. Kdo ga je zagrešil, še ni jasno, saj je eden ali več oboroženih napadalcev še na begu. Osumljenca, pakistanskega prosilca za azil, ki so ga prijeli v ponedeljek zvečer nedaleč od kraja napada, so danes izpustili, saj forenzične preiskave niso dale dokazov o njegovi navzočnosti v tovornjaku.

V napadu na priljubljeni božični sejem je bilo ranjenih 48 ljudi, od katerih jih je v bolnišnici še 25. Med njimi je 14 huje ranjenih.