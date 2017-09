FOTO: Ste videli strelne rane Zdravka? Dobro jo je odnesel

ZAGREB – Nedavno smo poročali, da so na pokopališču v Bosni in Hercegovini Zdravka Mamića , ki je alfa in omega hrvaškega nogometa. Čeprav se je kmalu izkazalo, da ni utrpel hudih poškodb in da njegovo življenje ni ogroženo, so bili mnogi v šoku. Pošiljali so mu pisma podpore, zato se je danes oglasil na facebooku in svojim oboževalcem pokazal strelne rane.

Razpisal se je o tem, kaj se je dogajalo usodnega dne na pokopališču v Tomislavgrad, in se zahvalil družini ter dodal, da je bila le pol metra stran tudi njegova žena.

Velike pohvale in komplimente pa je namenil tudi zdravstvenemu osebju, ki je skrbelo zanj v bolnišnici Tomislavgrad. Na koncu je še dodal, da se še posebej zahvaljuje svoji ženi in hčerkama, ki mu vsak dan previjajo rano.

Prepričan je, da se bo ob vsej podpori Dinamovih navijačev in državljanov Hrvaške kmalu vrnil še boljši in močnejši.