FOTO: Starša predozirana, petmesečna deklica umrla od lakote in žeje

SACRAMENTO – Tik pred božičnimi prazniki je svet pretresla nova družinska tragedija. Petmesečna deklica je izgubila življenje, ker sta njena starša predozirala s heroinom in umrla, poroča Daily Mirror.

Trupli 27-letnega Jasona E. Chambersa in 19-letne Chelsea S. Cardaro so našli v četrtek, verjetno pa sta bila mrtva že vsaj teden dni. Poleg njiju so v hiši odkrili še truplo njune petmesečne hčerke Summer, ki je umrla zaradi lakote in žeje, poročajo policisti. Mala Summer naj bi po smrti staršev sama preživela še nekaj dni.

Policisti so na njihovem domu posredovali že novembra, ko je Jason predoziral in so ga morali reševalci oživljati. Takrat so starša tudi prijavili socialni službi. »Imeli so sestanek z mamo in očetom, prisoten je bil tudi otrok,« so sporočili policisti. »Pregledali so tudi hišo, ki je bila primerna za otroka. Bilo je dovolj hrane in za deklico je bilo lepo poskrbljeno.«

»Velika nesreča je, da sta oba starša umrla ob istem času. Ker nista bila domačina, v mestu nista poznala nikogar. Predolgo je trajalo, da so ljudje opazili njihovo odsotnost.«

Družino so nazadnje videli 11. decembra, sosedje pa so mislili, da so odšli na počitnice v New York. Policiste so poklicali po tem, ko je znanec vstopil v hišo, da bi preveril, ali je z njimi vse v redu. Jasona so policisti našli v prvem nadstropju, Chelsea v kopalnici v drugem nadstropju, nesrečno deklico pa v spalnici.