FOTO: To sta umorjena policista

DES MOINES – Policija v ameriški zvezni državi Iowa je osem ur po tem, ko so blizu Des Moinesa odkrili truplo prvega policista, ustreljenega v njegovem vozilu, prijela osumljenca za umor. Po odkritju prvega trupla so kmalu zatem na drugem kraju našli hudo ranjenega drugega policista, prav tako sedečega v vozilu.

Drugi policist je umrl po prihodu v bolnišnico, policija pa se je podala v lov na strelca. Podrobnosti niso znane, vendar pa so kmalu objavili ime 46-letnega Scotta Michaela Greena kot osebe, s katero se želijo »pogovoriti«. Po aretaciji so sporočili, da je osumljen obeh umorov.

Motiv za zdaj še ni znan. Letos so se v ZDA povečale rasne napetosti zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi osumljenci, nato pa so se zvrstili številni napadi na policiste iz maščevanja. Scott Michael Green je kljub priimku belec in zato rasizem naj ne bi bil motiv.

V ZDA in Portoriku so osumljenci letos s strelnim orožjem usmrtili že 51 policistov.