FOTO: To sta Saška, ki je zapeljala duhovnika, in njen fant

MODRIČA – Bosanski mediji so razkrili, kdo je dekle, ki je zapeljalo duhovnika. Objavili so fotografije Saške Kovačević, 21-letnice, ki naj bi se leta ponujala duhovniku, vse dokler povabila ni zavrnil. Takrat ga je priklenila na stol in mu na glavo nataknila vrečo. Ker da jo je sram. Medtem je slišal še ene korake, a odgovora na njegovo vprašanje, ali je še kdo tam, ni bilo. Sledil je krajši seks.

Kot je priznal duhovnik, mu je mesec kasneje povedala, da je seksal z drugim dekletom in da je dejanje posneto. Od njega je zahtevala 15.000 evrov, a je izsiljevanje zavrnil, saj da se na posnetku tako in tako ne vidi obraza.

Tri mesece kasneje je Saško znova srečal. Predstavila mu je kot dekle, s katero je prekršil celibat. Spoznala sta se, izmenjala številke. Sestala sta se in pila vino. Duhovnik pravi, da se je počutil drogiranega. Dekle naj bi to izkoristilo in seksalo z njim. Zjutraj je sledil klic, da je vse posneto in da naj izroči 50.000 evrov, če ne želi posnetka v javnosti. Denar je zagotovil, tudi z izposojanjem od prijateljev. Ko je že mislil, da je vsega konec, je Saška na njegov naslov začela naročati oblačila in druge stvari. Zabičala mu je, da bo imel težave, če tega ne bo plačal. Povedala mu je tudi, da je Aleksandar Vasiljević njen fant. Tudi njemu je duhovnik izplačal več deset tisoč evrov in mu celo izročil svojega audija A4. Izsiljevanje se je nadaljevalo, naposled pa je duhovniku prekipelo in je odšel na policijo.

Saška in Aleksandar sta že v priporu, policija pa je prijela še Mila Joksimovića, ki naj bi sodeloval pri izsiljevanju.

Storilcem grozi do 10 let zapora.