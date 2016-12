FOTO: Srce prebodli puščici

Zdravniki so rešili življenje samomorilcu, tako da so mu začasno iz telesa vzeli srce, potem ko se je dvakrat ustrelil v prsi s samostrelom. Na poseg so ruski kirurgi še posebno ponosni, saj so popravili vso škodo, ki si jo je naredil. Imena 53-letnega moškega niso razkrili, je pa znano, da so poseg opravili v Sankt Peterburgu in da se je z dvema puščicama ustrelil v srce. Čeprav si je zadal tako resne rane, je zdravnikom povedal, da ni šlo za nesrečo, preprosto ni hotel več živeti. Potem ko je sprožil prvi strel in je bil še vedno živ, je ponovno napel lok in se ustrelil še enkrat.



Puščici sta bili tako dolgi, da so morali zdravniki konce odrezati, da so lahko opravili rentgensko preiskavo. Prebodli sta mu srce. Sprva so ga odpeljali v bolnišnico GBUZ Elizabethan, a tam ni bilo dovolj strokovnega osebja za tako zapleten primer, zato so ga odpeljali v medicinsko središče Federal Almazov. Kirurgi so izvedli visokotehnološki poseg, mu odstranili srce in ga priklopili na zunajtelesni krvni obtok. V tem času so odstranili puščice in zašili rane.



Moški iz okrožja Primorsk je zdaj stabilen, a se še ni povsem izmazal. Medtem policija zbira podatke o primeru, zato še ne želijo podati uradne izjave.