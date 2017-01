FOTO: Šokantno: umirala je, a ji niso mogli pomagati

Družina 68-letne Flore Lormier je na spletu objavila fotografije, ki bodo gotovo pretresle vsakogar. Pokazali so, kako je živela in počasi umirala, ko je zbolela zaradi multiple skleroze in prosila, naj ji pomagajo in jo odrešijo muk.

Kar dve leti je trajalo njeno počasno umiranje. Od vratu navzdol je bila paralizirana, trpela je neznosne bolečine. Oropana dostojanstva, brez upanja na izboljšanje, je bila ujeta v svojem telesu. Njeno trpljenje je trajalo vse do prejšnjega meseca, ko je umrla. Njeno telo je bilo izsušeno, od nje so ostali le kosti in koža.

Njen mož Tom in hči Tracey sta se odločila, da bosta za The Daily Record razkrila fotografije in s tem dokazala svetu, da bi Flora morala imeti pravico do smrti. Upata, da bodo fotografije, ki so grozljive, privedle do tega, da se bo začelo razmišljati o spremembi zakona.

»Mama je trpela, šlo je za pravo mučenje. Zakaj živali odrešimo muk, ljudi pa ne? Če bi bila moja mama pes in bi jo oče pustil v takem stanju, bi ga poslali v zapor, psa pa uspavali. Torej, je v redu, če človek trpi? Politika mora uvideti, da morajo tudi ljudje imeti pravico do smrti.«

V nadaljevanju sta opisala, kako je ležala v postelji, in se opravičevala, ko sta skrbela za nekdanjo medicinsko sestro. »Imeli smo morfij in uspavalne tablete, prosila nas je, naj ji pomagamo končati te muke, a nismo mogli. Bila je kot ujetnik v vojni, ki so ga poslali v koncentracijsko taborišče.«

Družina je dodala, ko je prišlo do točke, da ni več mogla sama piti, bi morala imeti možnost, da vzame tablete in mirno umre. »Ob njeni smrti smo bili ob njej, a ni umrla mirno. Svet mora videti te fotografije, saj se zato borimo za pravico do smrti. Ni nam treba prositi, da bi smeli imeli otroke, zakaj bi torej morali prositi, da bi lahko zapustili ta svet?«