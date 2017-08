FOTO: To so obrazi žrtev barcelonskega masakra: Bruno sina ne bo več držal za roko

BARCELONA – Brutalni napad z avtomobilom na sloviti La Rambli v Barceloni je, kot smo poročali , terjal najmanj 14 žrtev, več kot 100 je ranjenih. Zdravniki se za življenja nekaterih še borijo. V napadu nedaleč stran v Cambrilsu je umrla ena ženska, več deset je ranjenih. Poteka identifikacija žrtev, te so iz 34 držav sveta, slovenskih državljanov med njimi ni. Na plano prihajajo tragične zgodbe parov, družin in posameznikov, ki so nič hudega sluteči dopustovali v Kataloniji.

Rešila sebe, sina in hčer, moža ne



Družina iz Italije je ostala brez očeta Bruna Gulette (35), ki je po La Rambli hodil, držeč 5-letnega sina Alexandra za roko, za njim pa je stopala žena Martina v naročju s 7-mesečno hčerko Ario. Kot poročajo nekateri mediji, je materi uspelo rešiti sina, sebe ter hčer, moža in očeta Bruna pa je nori napadalec pokosil. Umrl je na kraju samem. Eden izmed Brunovih prijatelje je na facebooku zapisal: »Mali Alexander bo vstopil v osnovno šolo, vedoč, da njegovo življenje in življenje družine nikoli ne bo več isto. Razmišljamo tudi o mali Arii, ki s svojimi očmi te groze ni videla, a nikoli ne bo mogla videti svojega očeta.«

Tragično praznovanje obletnice poroke

Med žrtvami je tudi belgijska državljanka Elke Vanbockrijck (44), ki je bila na oddihu s sinom in možem. Praznovanje prve obletnice poroke se je tragično končalo za Američana iz Kalifornije Jareda Tuckerja (42) in Heidi Nunes. Zapustila sta lokal, v katerem sta bila na pijači. »Potem se spomnim samo krikov. Odrinil me je na kiosk s spominki, kjer sem se skrila, medtem ko so drugi bežali in kričali,« je povedala Heidi za NBC. Za njenim možem se je nato izgubila vsaka sled, vse dokler je zvečer niso poklicali na identifikacijo trupla.



Za Julianom se je izgubila vsaka sled

Še vedno oblasti iščejo Avstralca britanskih korenin Juliana Cadmana (7). Upanja, da bi bil živ, skorajda ni. V trenutku napada je spustil svojo mamo Jumarie. Ona je v bolnišnici v kritičnem stanju, njega pa še niso našli.

Za zdaj znani umrli v Barceloni in Camarilsu (skupaj 14 žrtev):