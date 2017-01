FOTO: Slovenec opozarjal, 16 dijakov vseeno umrlo

Povezane vsebine Junak pred smrtjo reševal učence, njegova otroka sta umrla

RIM – Šestnajst fantov in deklet je umrlo na italijanski avtocesti Torino–Trst nedaleč od Verone, ko je voznik avtobusa izgubil nadzor nad vozilom in bočno trčil ob steber viadukta nad avtocesto, pri tem je nekaj potnikov padlo iz avtobusa. Vozilo, s katerim so se peljali iz francoskih Alp v domačo Budimpešto, je potem zagorelo, najstniki, ki so ostali ukleščeni v vozilu, pa so v njem zgoreli; ker so ožgani do neprepoznavnosti, bo identifikacija trajala nekaj dni.



»Videl sem ljudi, ki so živi goreli. Ne vem, ali bom kdaj lahko pozabil ta grozljivi prizor. Skočil sem iz avta in stekel k avtobusu, če bi lahko kako pomagal. Slišali so se kriki,« je povedal moški, ki je bil na kraju nesreče. Vzroki za nesrečo še niso znani, je sporočila policija in še, da za zdaj proučujejo vse možnosti, od utrujenosti voznika do tehnične napake; kako uro pred tragedijo sta se voznika zamenjala, so povedali in še, da niso našli sledi zaviranja. Med prvimi je bil na kraju nesreče slovenski voznik tovornjaka, ki je vozil za avtobusom in opazil, da je nekaj narobe z enim od zadnjih koles, in to poskušal signalizirati vozniku. A ta očitno ni dovolj hitro reagiral. Slovenec je ostal na kraju nesreče in pomagal do prihoda reševalcev.



Eden od fantov, ki je sedel blizu voznika, je povedal, da je bil šofer buden, da pa je avtobus zanašalo levo in desno. Morda je voznik podcenjeval zavijanje in ni pravočasno ustavil, da bi morda zamenjal kolo.



Na avtobusu so bili dijaki in profesorji ene od budimpeških gimnazij, ki so se vračali s šolske ekskurzije in smučanja v Franciji, je pojasnila madžarska generalna konzulka v Milanu Judit Vilma Timaffy, ki je takoj odpotovala v Verono in se pogovarjala s preživelimi. V Verono so takoj odpotovali tudi starši dijakov. Konzulka je povedala, da so se tisti, ki so sedeli v zadnjem delu avtobusa, rešili s skokom skozi okna, eden od dijakov je pogumno s kladivom razbil več šip. »Profesor športne vzgoje je rešil mnoge, ki so bili ujeti, večkrat se je vrnil v goreči avtobus. Zdravi se v bolnišnici, ima hude opekline po hrbtu.« A zgodba Vígha Györgyja je tragična: rešil je mnoge, svojih sina in hčere ni mogel, umrla sta na avtobusu; njegova žena je menda preživela. Na avtobusu je bilo 54 potnikov (in dva voznika, eden je v nesreči umrl), večinoma dijaki, stari od 14 do 18 let; v tragediji, ki se je zgodila v petek pred polnočjo, se je 12 ljudi huje ranilo, eden je v komi, 13 je lažje ranjenih, 12 jih je odneslo brez poškodb. Nekateri so v času nesreče spali, potem pa se v paniki znašli na avtocesti sredi zime bosi in v majicah s kratkimi rokavi. Najhuje ranjene so odpeljali v bolnišnice v Veroni, nepoškodovane pa je zaslišala policija in jih namestila v enem od bližnjih hotelov, kjer jih je obiskala tudi konzulka. Ponedeljek so razglasili za nacionalni dan žalovanja.