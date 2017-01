FOTO: Sliko umrlega 7-letnika je zlorabljala, da je neznance prosila za denar

WIGAN – Družina mladega Braidena Prescotta je popolnoma zgrožena, saj je izvedela, da je Megan Steffan uporabljala njegovo sliko, da je neznance prosila za denar in dobrine, poroča Daily Mirror.

Braiden je septembra umrl po 5-letnem boju z rakom, njegovi obupani svojci pa so na enem izmed spletnih omrežij zasledili njegovo fotografijo. Ob njej je brezsramna Megan zapisala, da je to njej bolni sin Blake, ki da potrebuje pomoč, in ljudi pozvala, naj jima kaj pošljejo. Ob fotografiji si je celo drznila zapisati besede: »Nič ni slabšega, kot da gledaš svojega otroka, ki se bori za življenje. Tega ne bi zaželela niti svojemu najhujšemu sovražniku.«

Dečkova prava mati je nato pisala prevarantki, ta pa se je opravičila, ker da ni poznala Braidenove žalostne zgodbe. Kljub temu so Braidenovi sorodniki, pa tudi vsi tisti, ki so izvedeli resnico o podlosti ženske, besni, ker je izkoristila njihovo tragedijo v svoje pridobitniške namene.