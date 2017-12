FOTO: Slavnega kuharja pretepli na ulici

Zvezdniški kuhar iz Velike Britanije Nick Nairn (57) je doživel napad, ki ga ne bo tako zlahka pozabil. Na twitterju je objavil svojo fotografijo, na kateri ima obraz poln modric in odrgnin. Slavni kuhar je dejal, da sta ga neznanca napadla v petek zjutraj v Abredeenu, ko se je vračal z nekega dogodka v bližini svoje kuharske šole.

Napadalca sta pobegnila, ko je Nicku na pomoč priskočil prijatelj.



I was assaulted this morning on union st , walking home from my Cookschool, 2 feisty chaps did this to me and ran off chased by@joolsfor ! If anyone saw anything can u call @policescotland on 101 they were great as were ambulance and hospital services .I'm a bit peeved but fine. pic.twitter.com/b1txwkKAyU