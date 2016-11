FOTO: Šla je na tek in umrla

MASSACHUSETTS – Avgusta letos je Vanessa Marcotte, ki je delala za spletnega giganta Goole in živela v New York Cityu, obiskala svoje starše v Princetonu (Massachusetts). 7. avgusta zgodaj popoldne se je odločila, da odide na tek, s katerega pa se 27-letnica ni vrnila. Kasneje so v gozdu, nedaleč stran od doma, našli njeno truplo, policija pa po več kot tisoč prejetih namigih išče temnega enoprostorca, ki so ga priče videle v bližini kraja, kjer so našli umorjeno žensko.