FOTO: »Sin moj, počivaj v večnosti«

SINJ – V nedeljo okoli ponoči je Jakov Matković na facebooku zapisal: »Sin moj, počivaj v večnosti.« Gre za očeta 16-letnega Ivana Matkovića, ki je v umrl v nesreči jadralnega letala. Jakovu, članu enote vojnih helikopterjev, so tragično vest sporočili v nedeljo popoldne. Sin je bil potnik v jadrilici, s katero sta s pilotom vzletela z letališča v Sinju. Zaradi neznanih razlogov je letalo strmoglavilo na težko dostopnem območju. O nesreči so takoj obvestili državno upravo za zaščito in reševanje, aktivirali pa so tudi helikopter, saj do kraja nesreče niso mogli po cesti.

Ni mu bilo pomoči

Kljub temu da so oba udeleženca nesreče prepeljali v klinični center v Splitu, 16-letniku niso mogli pomagati. Že na poti v bolnišnico ni kazal znakov življenja. Poskusili so ga oživljati, vendar jim na žalost ni uspelo. Pilot je težko poškodovan preživel in je na zdravljenju v bolnišnici.

Človeški dejavnik ali kaj drugega?

Pristojni podrobno preiskujejo kraj nesreče, da bi odkrili, ali gre za krivdo pilota, napake na samem letalu ali za kaj tretjega. Povedali so tudi, da je predel okoli Kamešnice, kjer se je nesreča zgodila, precej težaven zaradi vetrov.