FOTO: Sedemletnik gledal, kako so starši in bratec padli v vulkan

NEAPELJ – Iz Italije prihaja grozna novica. Med izletom je otrok (11) padel v krater vulkana in tragično umrl v žgoči mešanici lave in blata. Zaradi radovednosti je prečkal varnostno ograjo in ob pogledu v krater, mu je spodrsnilo. Starša sta nemudoma prihitela na pomoč in ravno, ko sta ga nameravala izvečli, se je krater zrušil in za seboj pobegnil tako mamo (42) kot očeta (45). Drugi otrok (7) je medtem zbežal na varno. Reševalci so prišli v roku parih minut, a vseeno so bili nemočni. »Videl sem otroka, ko histerično joka. Šele takrat sem se zavedal, da sem priča svoji najhujši tragediji v življenju.« je dejal eden izmed reševalcev, poroča TheSun.