FOTO: S šapo skozi ograjo

HARARE – Turistko, ki je bila v Zimbabveju na safariju s svojim fantom, je skozi ograjo napadel lev in jo poškodoval po desnem boku.

Ngoni Hera je s partnerjem stala pred ograjo, za katero so bili levi. Ko jo je napadla divja mačka, sta se ravno fotografirala; nekateri mediji poročajo, da je Ngoni fotografiral partner, drugi pa, da sta delala selfie. Z globokimi ranami na desnem boku so 36-letnico odpeljali v bolnišnico v Harare, če ne bi bilo ograje, pa bi jo odnesla precej huje. Odgovorni so povedali, da se je ženska naslanjala na ograjo, za katero je bil lev. Ko jo je opazil, je stegnil svoje velike šape in jo popraskal po roki in boku, poročajo lokalni mediji, ki so objavili tudi fotografijo okrvavljene žrtve.



Ženska je s svojim partnerjem uživala v dnevu in safariju na vzhodu Zimbabveja, med drugim sta se fotografirala pred kletko z levi misleč, da so živali stran in da jima ne morejo storiti nič žalega. A resnica je bila drugačna, saj je bil lev skrit za bližnjim grmom.



No, poleg levov so v parku, ki leži kakih 140 kilometrov od prestolnice Harare in je priljubljena točka šolskih izletov, še zebre, žirafe in druge živali, park pa ni le safari, ampak tudi zavetišče za starejše živali, ki ne morejo več živeti v divjini.