FOTO: Ropar pobegnil k policistom

PEKING – Sleherni lopov navadno načrtuje rop, zlasti dobro naj bi naštudiral pot pobega, predvsem če se kraje loti sredi belega dne. Toda prav na pobeg je, se zdi, pozabil ali pa tega preprosto ni vedel, lopov iz kitajskega mesta Shenzhen v provinci Guandong. Po opravljeni kraji je pobegnil, policisti pa z njegovo aretacijo niso imeli prav nobenega dela, saj je nerodni tat, ki si je že prislužil naziv najbolj neumnega, pobegnil naravnost v roke pravice. Poleg tega so ga pri kraji posnele varnostne kamere: videti je mlado žensko, ki na ulici zre v svoj mobilnik, tega pa ji iz roke izpuli moški in se takoj spusti v beg. Najverjetneje je pomislil, da mu je uspelo, takrat pa se je lastnica mobilnika pognala za njim, pri tem je nesrečnica padla, ropar pa je naredil to, kar v svetu lopovov velja za največjo neumnost – pobegnil je policistom v naročje. Možje postave so ga kajpak takoj zgrabili, mobilni telefon pa vrnil lastnici.



»Videti je bil zmeden, ko je pritekel k nam. Kriminalci sicer veljajo za premetene, ta pa je po ropu pobegnil naravnost na policijsko postajo, verjetno ni dobro poznal tega okoliša. Takoj smo ga prijeli,« je dejal Kong, eden od policistov s postaje Nanling v Shenzhenu, ki je zaustavil nespretnega tatu. Izkazalo se je, do so imeli policisti prav, moški, ki se piše Chang in je star 38 let, se je šele nedavno priselil, nima niti službe niti stalnega bivališča. No, poslej ima vsaj začasno, saj so ga po kraji odvedli v pripor.