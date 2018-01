FOTO: Reševalce gorske reševalne službe pričakal strašen prizor

VELEBIT – Odločitev osebe, da je odšla od zasneženega avtomobila peš proti planinskemu domu Zavižan, se je izkazala za usodno. Člani HGSS (Hrvatska gorska služba spašavanja) so jo neuspešno poskušali rešiti prejšnji teden na Velebitu.

Reševalce so poklicali sopotniki iz avtomobila, ko se omenjeni nekaj čas ni vrnil do avtomobila niti ni prišel do planinskega doma. Takoj se je odzvalo 13 reševalcev Nacionalnega parka severni Velebit s tremi terenci. Po dvajsetih urah iskanja je ena izmed ekip našla mrtvo osebo, poroča Slobodna Dalmacija.

Iz HGSS so sporočili: »Vedno opozarjamo vse, ki se namenijo v naravo, da se predhodno pozanimajo o bistvenih dejstvih in skrbno načrtujejo bivanje. Hkrati naj upoštevajo vremenske razmere, opremo ter svoje fizične sposobnosti.«