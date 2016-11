FOTO: Prve fotografije s kraja tragedije

MEDELLIN – Novice o strmoglavljenju letala , na katerem je bilo 81 ljudi, so še nejasne, Indipendent pa poroča, da naj bi med razbitinami našli vsaj šest preživelih. Reševalci so na prizorišču, bolnišnice pa so pripravljene na sprejem poškodovanih.

Medtem pa je na dan že prišla tudi prva fotografija z mesta tragedije, na kateri so vidne razbitine letala. Na letalu so bili tudi člani brazilskega nogometnega kluba Chapecoense, ki so bili na poti na nogometno tekmo s kolumbijskim klubom Atletico Nacional v Medellin.

Primeras imágenes del avión siniestrado en donde se transportaban los jugadores de Chapecoense pic.twitter.com/xMIGbtKfSp — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 29 November 2016