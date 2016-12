FOTO: Pri strmoglavljenju zvezdniškega letala terorizem ni izključen

SOČI – Strmoglavljenju ruskega vojaškega letala, v katerem je v nedeljo umrlo vseh 92 potnikov, je najverjetneje botrovala tehnična okvara, je na današnji novinarski konferenci povedal ruski minister za promet Maksim Sokolov.

Našli še tretjo črno skrinjico Po nedeljski nesreči ruskega tupoljeva 154 so iz Črnega morja danes potegnili še dele tretje črne skrinjice, ki je bila v repu strmoglavljenega letala. A kot se je izkazalo, je ta snemalnik povsem uničen. Že v torek so sicer našli snemalnik podatkov leta, dan kasneje pa še snemalnik pogovorov iz pilotske kabine. STA

»Očitno je, da je šlo za tehnično okvaro. Strokovnjaki bodo morali razčistiti razloge za to, zaradi česar smo ustanovili poseben odbor,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Ria novosti med drugim povedal ruski minister.

Zadnji let strmoglavljenega tupoljeva 154 je trajal okoli 70 sekund, maksimalna dosežena višina je bila okoli 250 metrov pri hitrosti 360 do 370 kilometrov na uro, pa je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja varnosti v letalstvu z obrambnega ministrstva Sergej Bajnetov. Rusko obrambno ministrstvo je danes tudi sporočilo, da na letalu ni bilo znakov eksplozije ali požara, prav tako pa so pojasnili, da so izredne razmere na letalu trajale 10 sekund. Kljub vsemu ministrstvo v celoti še ne izključuje terorističnega dejanja.

»Res je, da ni prišlo do eksplozije v letalu, toda terorizem lahko vključuje druge dejavnike, ki niso povezane z eksplozijo,« je rekel Bajnetov in še dodal, da bodo za potrditev vzroka strmoglavljenja letala potrebovali najmanj 30 dni. Ministrstvo za zdaj domneva, da je za nesrečo kriv človeški dejavnik ali pa tehnična okvara.

Tupoljev je z radarjev izginil v nedeljo kmalu po vzletu ob 5.40 po lokalnem času. Bil je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti ruski letalski bazi Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije. Na krovu letala je bilo v času nesreče 92 ljudi, od tega osem članov posadke. Med potniki so bili ruski vojaki in tudi 65 članov mednarodno priznanega vojaškega ansambla Aleksandrov, uradnega pevskega zbora ruske vojske, znanega kot zbor Rdeče armade, ki naj bi v Siriji med ruskimi vojaki praznovali novo leto. Na krovu je bila tudi voditeljica ruske humanitarne organizacije Pravična pomoč Elizaveta Glinka, v Rusiji znana kot doktorica Liza. Med potniki je bilo tudi devet novinarjev. Vsi so v nesreči umrli.