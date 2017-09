FOTO: Pretresljiva pričanja, ljudem goreli lasje in koža

LONDON – Na podzemni železnici na postaji Parsons Green na jugozahodnem delu Londona je prišlo do eksplozije, poročajo britanski mediji. Šlo naj bi za teroristični napad. Na prizorišču so policisti, gasilci in reševalci, po tem ko so na spletnih omrežjih poročali o eksploziji na enem od vagonov, piše britanski BBC.



Eksplodiral je bel zaboj, v katerem je bil eksploziv. Zaboj je bil odložen na enega od vagonov, po eksploziji pa je bilo poškodovanih več deset ljudi. Žrtve so po dosedanjih informacij utrpele hude opekline, očividci pravijo, da so nekaterim goreli lasje, z glave pa jim je visela koža.



Družba Transport for London je objavila, da so policisti na prizorišču. »Postaja je zaprta. Več informacij sledi, ko jih dobimo,« so še tvitnili.

FOTO in VIDEO: Napad v Londonu, žrtve opečenih obrazov