FOTO: Pretepla dojenčico, sodnica: Poškodbe se bodo zacelile

ADELAIDE – Lorien Norman (26) je svojo komaj osem mesecev staro dojenčico Evie tako hudo pretepla z zajemalko, da so jo morali oskrbeti v bolnišnici. Deklica je imela modrice po vsem obrazu, in čeprav gre za hudo nasilje nad otrokom, je Normanova svobodna odkorakala iz sodne dvorane.

Avstralska javnost je nad primerom zgrožena, še bolj nad odločitvijo sodnice, ki je nasilno mater, ki bi ji z lahkoto dosodila 13 let zapora, izpustila na svobodo z besedami, »da se bodo rane že zacelile«. »Čeprav je vsaka taka kršitev tudi huda kršitev otrokovega zaupanja, je vaše dejanje daleč od najhujšega. Po oceni zdravnika ne gre za zlome, otrokove poškodbe pa se bodo kmalu zacelile.«

Lagala policistom

Kaj reči na kaj takega, se sprašujejo mediji, še posebej po pričevanju številnih sosedov, ki so na pomoč poklicali policijo, ko je Normanova deklici zagrozila, da jo bo vrgla skozi okno. Ob prihodu policistov so bile na dekličinem obrazu vidne številne modrice, nasilnica pa jim je zatrjevala, da se je hči poškodovala na igrišču.

Sodnica je ob vsem tem ugotovila, da ima Normanova duševne motnje zaradi težkega otroštva in da se je v najstniških letih večkrat sama fizično poškodovala. Dekličin oče je zaradi odločitve osupel. »Brez besed sem! Obe deklici, Evie in Indio, sem vzgajal in ju tudi zdaj vzgajam sam, ona pa dobi 10 mesecev pogojne kazni,« je zgrožen Shane McMahon.