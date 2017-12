FOTO: Pretepel ženo, fotografije poslal prijateljem

Šestnajst let zapora grozi Maksimu Gribanovu, Rusu, ki je brutalno pretepel svojo ženo Anastasio. Ta je zaradi hudih poškodb padla v komo in šest dni pozneje umrla v bolnišnici. Ker ga je nameravala zapustiti, se je s pestmi grozljivo spravil nadnjo in ji ob tem zlomil nekaj kosti ter povzročil hude notranje krvavitve. Fotografije pretepene Anastasie je poslal prijateljem in ob njih pripisal, da »ima nadzor nad svojo ženo«.

Družinski prijatelj je dejal, da je bila 28-letnica polna življenja in da je upala, da bo po ločitvi od nasilneža končno zadihala s polnimi pljuči, a se to, žal, ni zgodilo. »Z njim bi morali ravnati tako, kot je on z njo,« je še dejal.

Morilec naj bi pred časom celo grozil njenemu bratu in očetu, saj sta ga hotela prijaviti policiji.