FOTO: Prenos v živo prek facebooka: mladeniči tri ure posiljevali dekle

UPPSALA – Iz švedske Uppsale prihajajo grozljive vesti. Trije mladeniči so kar tri ure posiljevali 31-letno Švedinjo in posilstvo neposredno prenašali prek facebooka. Josefine Lundgren (21), ena izmed očividk, je nato na srečo prepoznala enega izmed posiljevalcev in policija je nagnusno dejanje prekinila ter posiljevalce že aretirala.

Po poročanju nemških medijev je očividka obvestila policijo, da se je v okviru zaprte skupine na facebooku zgodilo skupinsko posilstvo, ki so ga prenašali v živo. »Eden je strgal njena oblačila in legel na njo,« je dejala kasneje za Expressen in dodala, da je bila zgrožena, ko najmanj 60 ljudi, ki so posilstvo gledali v živo, ni naredilo ničesar.

Mladeničem, starim med 18, 20 in 24 let, grozi zaporna kazen do 10 let. Švedska javnost pa z zanimanjem spremlja primer, saj tamkajšnja zakonodaja ne vsebuje zakona o širjenju fotografij in posnetkov s facebooka. Kriminalna dejanja, prenašana v živo ob pomoči facebooka, so zato tam nekaj povsem novega.